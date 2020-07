USA ei luba riigis olla välistudengeil, kelle kõik ained viiakse veebi

Ameti kohaselt peavad üliõpilased, kes on hetkel Ühendriikides ülikoolide hingekirjas ning kellele hakkavad taolised reeglid kehtima, riigist lahkuma või võtma tarvitusele teisi meetmeid, näiteks vahetama kooli, kus õpe toimub näost-näkku, selleks, et säilitada seaduslikult oma välistudengi staatus.

F-1 üliõpilased on need, kes on akadeemiliste õppekavade tudengid, M-1 õppurid on kutseõppes.