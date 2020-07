Sisserändajad lahkusid Sitsiilias laevalt Ocean Viking

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanik laeva Ocean Viking pardal ütles, et ühes rivis liikunud ning seljakotte kandnud migrandid jõudsid kuivale maale Itaalia saare läänerannikul asuva Porto Empedocle sadamas.

Politsei eskortis neid kaldal lühikest maad sealsamas seisvale hiiglaslikule karantiinilaevale, millele sisserändajad jäävad karantiini võimaliku koroonaviiruse levimise ärahoidmiseks.

Heategevusliku abiorganisatsiooni SOS Méditerranée tellimusel sõitva aluse saabumine sadamasse pani punkti paarile viimasele pingelisele päevale laeva pardal, kust osa sisserändajaist hüppas vette, keegi püüdis enesetappu teha ning esines mitmeid vägivallapuhanguid.

Pärast seda, kui nelja erineva päästeoperatsiooniga vahemikus 25.-30. juunini võttis alus peale sisserändajad, muutusid nad laeval järjest agressiivsemaks, märkis SOS Méditerranée. Heategevusorganisatsioon ootas seni kas Itaalialt või Maltalt luba silduda turvalises sadamas.

Kuid luba ei antud enne pühapäeva, mil organisatsioon kuulutas laeval välja eriolukorra, öeldes, et ei suuda tagada ei sisserändajate ega meeskonna ohutust pardal.

Alus sildus esmaspäeval Eesti aja järgi kell 21 paiku sadamas Itaalia parvlaeva Moby Zaza kõrval, kus migrantidel tuleb kahenädalane karantiiniaeg läbida.

Varem esmaspäeval lahkus Moby Zazalt 169 sisserändajat, kes olid alusel viibinud kahenädalases karantiinis.

Sellest grupist inimestest 30 tuvastati koroonaviirus ning nad jäävad jätkuvalt aluse isoleeritud «punase tsooni» alale. Kõik eelmise grupi sisserändajad päästis vabaühenduse Sea-Watch alus.

SOS Méditerranée veetis enamiku esmaspäevast umbes nelja kilomeetri kaugusel reidil, enne kui sai loa silduda.

Porto Empedocle linnapea Ida Carmina ütles ajakirjanikele, et sisserändajate saabumine on majanduslikult kiratsevale väikesele kogukonnale liiga suur koorem.

«Nüüd, mil me taastume, turism hakkab uuesti käima minema, on see asi meie jaoks tohutu löök,» ütles Carmina, lisades, et linnakeses ei olnud koroonakriisi ajal mitte ühtegi nakkusjuhtumit.

Uuest seltskonnast 180 sisserännanust on inimesi Bangladeshist, Pakistanist, Eritreast, Nigeeriast ja mitmest Põhja-Aafrika riigist. Teiste hulgas on 25 alaealist ning kaks naist, kellest üks on lapseootel.

Pinged kasvasid ja päädisid kaklustega migrantide vahel, keda frustreeris pikk ooteperiood ning asjaolu, et neil polnud võimalust oma lähedastele helistada ja anda teada, et nad on elus.

Üks sisserändajaist püüdis end üles puua ning kaks viskus üle parda, märkis SOS Méditerranée.

Sadamat nähes valdas neid aga joovastus.

«Liibüas oli äärmiselt raske olla ning ma ei suuda isegi seletada seda rõõmu, mida ma tunnen täna, see on lihtsalt uskumatu,» ütles 22-aastane pakistanlane Mohammad Irshad AFP-le.