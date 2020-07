Venezuela pealinna ja mitut osariiki tabasid elektrikatkestused

Riiklik elektriettevõte Corpoelec ütles Twitteris, et «elektrisüsteemis on vahejuhtum», mis mõjutab Caracast ja Venezuela läänepoolseid osariike, kuid ei andnud täpsemat teavet.

Sotsiaalmeedia postitustes öeldi, et tuled olid kustunud ja taas põlema läinud mitu korda ning paljud piirkonnad on pimeduses.

Corpoelec teatas hiljem, et Caracases on elektrivarustus taastatud 90 protsendi ulatuses.

Internetimonitooringu organisatsioon NetBlocks ütles, et elektrikatkestusi oli rohkem kui tosinas osariigis. Mitmes piirkonnas taastati elektrivarustus, kuid mõne aja pärast kadus see uuesti, et siis jälle taastuda.