Poola enam kui 36 000 tuvastatud Covid-19 nakkusjuhtumist 6500 on kaevurid, mis tähendab, et nad moodustavad pea viiendiku riigi nakkusjuhtumite koguarvust, ehkki neid on vaid 80 000 riigi 38 miljonilisest elanikkonnast.