Küpros: Euroopa Liidul tuleb ohjeldada Türgi ekspansionismi

Pinged on kuhjunud seoses Türgi gaasiotsingutega Küprose vetes.

Päev varem kinnitas Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu, et kui Euroopa Liit võtab meetmeid takistamaks Türgi gaasiotsinguid vetes, kus Küprosel on majanduslik eesõigus, siis vastab Türgi sellele sammule.

«Kahjuks on meil tegemist tülinorijaga, kes püüab domineerida kogu Vahemere idaosas ja võtta kontrolli alla seda ümbritsevat maad,» ütles Anastasiádis.

«See on arusaamatu ja vastuvõetamatu mitte ainult rahvusvahelise õiguse põhjal, vaid ka tavapäraste sõbralike suhete põhjal, mida naaberriigid peaksid hoidma.»

Türgi ei tunnusta Küprost riigina ning ta on välja saatnud sõjalaevadest saadetud laevu Küprose majandustsoonis gaasi puurima. See puudutab ka neid alasid, kus Küprose valitsus on andnud puurimistöödeks litsentsi rahvusvahelistele energeetikakompaniidele nagu Prantsusmaa Total või Itaalia Eni.