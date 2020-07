ÜRO ekspert peab Iraani mõjuvõimsa kindrali tapmist ebaseaduslikuks

ÜRO kohtuväliste hukkamiste eriraportöör Agnès Callamard järeldas, et tegu oli "meelevaldse hukkamisega", mis rikkus ÜRO põhikirja.

Washington ei ole pakkunud tõendeid, et USA huvide vastu plaaniti peatset rünnakut, kirjutas ta.

"Arvestades tõendeid, mida USA on seni pakkunud, on kindral Soleimani sihikule võtmine ja teda saatnud inimeste surmad meelevaldne tapmine, mille eest on rahvusvahelise inimõiguste seaduse alusel vastutav USA," ütles Callamard.