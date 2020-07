Hollandi politsei paljastas allilma salavangla ja piinakambri

Konteinerid olid muudetud helikindlaks ning kaetud seestpoolt fooliumiga. Politsei hinnangul oli see kurjategijate ettevaatusabinõu, et muuta konteinerid termokaamerate jaoks nähtamatuteks. Kõigis konteinereis olid põrandal ja lae küljes käerauad.

Hollandi politseiülem Jannine van den Berg ütles, et infot konteinerite kohta saadi Prantsuse ja Hollandi politsei ühisoperatsioonist, mille käigus õnnestus korrakaitsjatel häkkida sisse sidepidamisvõrgustikku. Infot sellest anti läinud nädalal koos teatega, et üle Euroopa on kinni peetud või vahi alla võetud ligi 800 inimest.