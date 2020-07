FBI direktor: Hiinal on eelistus USA presidendivalimistel

Wray ei öelnud, kas Hiina võimud toetavad president Donald Trumpi või tema eeldatavat demokraatide vastaskandidaati Joe Bidenit. Nii Trump kui Biden mõlemad on Pekingit jõuliselt kritiseerinud.

«Hiina pahatahtlik välismõjutuskampaania võtab sihikule meie poliitika, meie positsioonid ööpäevaringselt, 365 päeval aastas,» ütles Wray Hudsoni instituudis.

Tema sõnul ei ole tegemist spetsiifiliselt valimisteks suunatud ohuga, tegemist on püsiva ja pideva ohuga.

«Kuid kahtlemata on sel mõju valimistele ning neil on kindlasti omad eelistused,» sõnas ta.

USA luureagentuuride kohaselt sekkus Venemaa 2016. aasta presidendivalimistesse, osaliselt manipuleerides sotsiaalmeedia kanalites infoga, aidates seeläbi võimule Trumpi.

Vabariiklasest riigipea on teravalt kritiseerinud vastavaid hinnanguid ning tema administratsioon on väljendanud ärritust luureraportite üle, milles öeldakse, et Venemaa püüab sarnaselt ka sel korral sekkuda.

Wray vastas küsimustele pärast kõnet, mis keskendus peamiselt Hiina väidetavale majandusalasele luuretegevusele. Tema sõnul on viimase kümne aastaga Hiina tööstusspionaaži juhtumite arv kasvanud enam kui 1300 protsenti.

«Ühendriikide inimesed on Hiina varguse ohvriks, seda niivõrd massiivsel skaalal, et see on näide ühest suurimast rikkuse ümberjaotamisest kogu inimkonna ajaloos,» ütles Wray.

«Kui sa oled Ameerika täiskasvanu, siis on tõenäolisem, et Hiina on varastanud su isikuandmed,» ütles ta viitega massiivsele 2017. aasta andmevargusele krediidiasutuse Equifax juures.

Wray sõnul moodustab Hiinaga seotud juhtumite arv ligi poole FBI umbes 5000 käimasolevast vastuluurealasest juhtumist.

«Oleme jõudnud punkti, kus FBI alustab uut Hiinaga seotud vastuluurejuhtumit iga umbes kümne tunni tagant,» lausus ta.

Wray sõnul teeb Hiina «järelejätmatut» tööd selle nimel, et selgitada välja niinimetatud vahemehed, kes avaldaksid survet USA kuberneridele ja teistele kõrgetele ametnikele, kelle eesmärgid ja huvid ei lähe kokku Pekingi omadega - peamiselt need, kes väisavad Taiwani, mida Peking enda omaks peab.

Trumpi administratsioon süüdistab jõuliselt Hiinat, sealhulgas selle komparteid suutmatuses tulla toime koroonaviiruse levikuga. Samas on Trumpi ennast samasuguses suutmatuses süüdistatud nii kodumaal kui rahvusvaheliselt.