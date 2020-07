USA teatas ametlikult lahkumisest WHO-st, otsus jõustub aasta pärast

USA on teavitanud ÜRO-d ametlikult oma lahkumisest Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO), mille reaktsiooni koroonaviirusele president Donald Trump on teravalt kritiseerinud, teatasid teisipäeval ametiisikud. Otsus jõustub 2021. aasta juulis.