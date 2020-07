Trump: Kanye Westi plaan presidendiks kandideerida on väga huvitav

Trump möönis Valges Majas ajakirjanikele vastates, et see on võimalik.

«Kui ta seda tegi, tuleks tal võtta seda kui testi, mis võib juhtuda nelja aasta pärast,» ütles Trump, osutades, et mõnes osrariigis on Westil juba hilja end registreerida, ning tal puudub kandideerimiseks vajalik taristu.

Mõne päeva eest tuli Kanye West, kes on hakanud viimastel aastatel avalikult usu poole pöörduma, välja uue lauluga «Wash Us In the Blood», mille video näitab muu hulgas USA-s lahvatanud rassismivastaseid proteste.