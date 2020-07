Hiina: USA kutse tuumakõnelustele pole siiras

«Ma võin teile kinnitada, et kui USA ütleb, et nad on valmis tulema Hiina tasemele, siis Hiina on valmis (kõnelustel) osalema juba järgmine päev,» sõnas Hiina välisministeeriumi relvakontrolli osakonna peadirektor Fu Cong. «Kuid me teame tegelikult, et seda ei juhtu.»