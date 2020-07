Serbia vahetab Venemaaga seitse Roerichi tööd Miroslavi evangeeliumi lehe vastu

Lepingu kohaselt kohustub Serbia andma Venemaale üle seitse Belgradi muuseumis asuvat Roerichi maali, mis jäid kadunuks aprillis 1941, mil Saksamaa Jugoslaaviat ründas. Jutt on maalidest «Burgustan. Kaukaasia» (1913), «Helinad» (1919), «Õndsad külastanud» (1923), «Berendei. Küla» (1921), «Vaga Radoneži Sergi» (1922) ja kaks visandit Rimski-Korsakovi ooperi «Lumineid» kostüümide tarvis (1921).

Venemaa peab omalt poolt Serbiale üle andma Vene rahvusraamatukogus hoitava pärgamendilehekülje (362 leheküljest 166-s), mis rebiti 19. sajandil välja Miroslavi evangeeliumist. Evangeelium ise on tallel Belgradi rahvamuuseumis.

Miroslavi evangeelium on vanim kirillitsas kirjutatud käsikirjaline raamat, mille Humi (tänapäeva Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina ala) suuržupan (suurvürst) Miroslav Zavidović tellis 1186. aastal Montenegrost Kotorist. 1896. aastani asus see Áthosel Hilandari kloostris, kust toimetati Belgradi. 19. sajandi keskel rebis Tšõgõrõni piiskop ja Kiievi vikaar Porfiri (Uspenski) sellest lehe ja viis Peterburi avalikku raamatukokku.

Serblaste jaoks on tegu rahvusliku reliikviaga, mille taaskokkupanek on nende jaoks erakordselt tähtis. Serbia võimud on aastate vältel seda küsimust sageli tõstnud.