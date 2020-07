President Donald Trumpi ähvardused WHOst lahkuda said eile reaalsuseks, kui Ühendriigid esitasid ÜRO-le selle kohta ametliku teate. Nüüd seisab ees aastane üleminekuperiood.

Otsuse esimene kindel tagajärg on see, et USA lõhub sellega globaalseid strateegilisi partnerlussuhteid teadusvallas ja võib kaotada juhtrolli maailma tervishoiu arengutes.