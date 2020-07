Euroopa komisjon esitas energiasüsteemide lõimimise kava

Rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans märkis pressiteates, et vastu võetud vesiniku- ja lõimimisstrateegiad toetavad Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimist ja majanduse keskkonnahoidlikku taastamist ning aitavad Euroopal 2050. aastaks vähendada majanduse süsinikdioksiidi- ehk CO2-heidet.

Ta lisas, et vesinikupõhine majandus võib olla kasvumootor, mis aitab ületada COVID-19 põhjustatud majanduskahju. «Euroopast saab üleilmne teerajaja saastevaba vesiniku väärtusahela arendamise ja kasutuselevõtmise alal ning meie juhtpositsioon saastevaba tehnoloogia valdkonnas säilib,» kommenteeris Timmermans.

Energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul vajab Euroopa, arvestades, et 75 protsenti EL-i kasvuhoonegaaside heitest on pärit energeetikasektorist, paradigma nihet, et saavutada aastateks 2030 ja 2050 seatud eesmärgid.

«EL-i energiasüsteem peab olema paremini lõimitud ja paindlikum ning selles peab saama kasutada kõige vähem saastavaid ja kõige kulutõhusamaid lahendusi. Vesinik sobib selleks suurepäraselt, sest taastuvenergiahindade langus ja pidev innovatsioon teevad vesinikust elujõulise lahenduse kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks,» leiab Simson.

Energiasüsteemide lõimimise strateegiaga luuakse taastuvenergia kasutamisele ülemineku raamistik. Praeguse mudeli puhul tarbitakse energiat transpordis, tööstuses, gaasivarustuses ja hoonetes eraldi, ehk igaühel on eraldi väärtusahel, normid, taristu, kavandamine ja tegevus.

Sellise mudeliga ei saa Euroopa Komisjoni hinnangul 2050. aastaks kliimaneutraalsust kulutõhusalt saavutada. Energiasüsteemi käitamisel tuleb komisjoni vaates võtta arvesse uuenduslike lahenduste muutuvaid kulusid. Sektorite vahele tuleb luua uusi ühendusi ja kasutada ära tehnoloogia arengut.

Energiasüsteemide lõimimine tähendab, et süsteemi kavandatakse ja käitatakse tervikuna, ühendades eri energiakandjad, taristud ja tarbimissektorid. See ühendatud ja paindlik süsteem on eeldatavalt tõhusam ning ühiskonna kulud vähenevad.

Näiteks tähendab see süsteemi, kus elekter, mida Euroopa autod tarbivad kütusena, võib olla pärit katustel asuvatest päikesepaneelidest, sellal kui hooneid köetakse lähedal asuvast tehasest saadava soojusega ning tehase kütusena kasutatakse avamere tuuleenergia abil toodetud saastevaba vesinikku.

Strateegial on kolm põhisammast – ringluspõhisem energiasüsteem, mille keskmes on energiatõhusus; lõpptarbimissektorite suurem elektrifitseerimine; ning saastevabade kütuste, sealhulgas kestlike biokütuste ja biogaasi ning saastevaba vesiniku, edendamine nendes sektorites, kus elektri kasutamine on keeruline.

Strateegias määratakse kindlaks konkreetsed meetmed, et rakendada energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet ja kasutada kohalikke energiaallikaid hoonetes või kogukondades tõhusamalt.

Tööstusettevõtetest, andmekeskustest või muudest allikatest pärit heitsoojuse taaskasutusel ning biojäätmetest või reoveepuhastites toodetud energial on komisjoni vaates märkimisväärne potentsiaal. Renoveerimislaine on nende reformide oluline osa.

Kuna taastuvenergiaallikate osakaal on suurim energiasektoris, tuleks strateegia kohaselt elektrikasutust suurendada, kus võimalik, näiteks hoonete soojuspumpade, transpordis kasutatavate elektrisõidukite või teatavates tööstusharudes kasutatavate elektriahjude puhul.

Nähtavate tulemuste hulka kuuluks miljonist elektrisõidukite laadimispunktist koosnev võrk. Samuti suureneks päikese- ja tuuleenergia kasutamine.

Lisaks teeb komisjon ettepaneku taastuvallikatest toodetud kütuste ja vähese CO2-heitega kütuste klassifitseerimise ja sertifitseerimise uue süsteemi kohta.