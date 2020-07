«Minu eesmärk on valmistada Prantsusmaa ette võimalikuks teiseks laineks, jättes samal ajal alles meie igapäevaelu, majandusliku ja sotsiaalse elu,» ütles riigi värske peaminister Jean Castex intervjuus telekanalile RTL.

«Kuid me ei kehtesta selliseid liikumispiiranguid nii nagu märtsis, sest oleme õppinud, et täielike liikumispiirangute majanduslikud ja inimlikud tagajärjed on kohutavad,» ütles ta.