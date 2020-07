Läti tervishoiuminister: nakkuste sagenemisel taastatakse piirangud

Ta lisas, et epidemioloogid rakendavad meetmeid sel nädalal tuvastatud juhtumitega seoses, seal hulgas tuvastavad kontaktisikuid.

«Juba piirangute leevendamise ajal ütlesin, et neid võidakse taas karmistada, kui nakatunute hulk suureneb,» ütles minister.

Ta lisas, et ministeerium ja epidemioloogid analüüsivad pidevalt olukorda.

Uutest juhtumitest kaks on seotud mitut Riia avalikku kohta, nende seas Aqua Luna restorani külastanud tutvusringkonnaga, kus juba varem viirus levis.

Veel kaks nakatunut olid samuti Aqua Lunas käinud, ent nende seotust haiguspuhanguga alles uuritakse. Epidemioloogid on ühendust võtnud ka kolme ülejäänud haigestunuga.

Lätis on seni tuvastatud 1141 koroonaviiruse juhtu, surnud on 30 inimest. Paranenud on 1008 inimest.