Ta süüdistas Merkelit Euroopa partnerite huvide ignoreerimises ja endale kasulike otsuste tegemises. «Kuulasin teie kõnet väga tähelepanelikult, kus te rõhutasite ühtsust ja solidaarsust. Kuidas me saame rääkida tõsiselt ELi ühtsusest ja solidaarsusest, kui Saksamaa on korduvalt näidanud, et solidaarsus on valikuline?,» küsis Madison Merkelilt.