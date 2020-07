Läti oligarh Lembergs on endiselt USA sanktsioonide all

Lembergsit on räsinud küll USA finantsjärelevalve sanktsioonid, küll kohtuasjad, aga ikka on ta Ventspilsis linnapea ja tema mõju poliitikas on tuntav.

«Mu pangakontod suleti. Ventspilsi linnaduuma esimehe ametist USA rahandusministeerium mind maha võtta ei saa. Seni vähemalt pole ameeriklased sellist otsust teinud,» kommenteeris Lembergs.

Lembergs ise kinnitas «Aktuaalsele kaamerale» Ventspilsis antud intervjuus, et sanktsioone palus ameeriklastelt Läti valitsus, et teda poliitiliselt hävitada.

«Läti valitsus palus ameeriklastel kehtestada sanktsioonid meie valitsusele kuuluvale ettevõttele - Ventspilsi vabasadamale, mis vastavalt Läti seadustele on valitsuse järelevalve all. Nii et Karinši valitsus palus ameeriklastelt sanktsioone Karinši valitsuse vastu - kui väga lühidalt öelda,» kommenteeris Lembergs.

Aivars Lembergsi sattumine niinimetatud Magnitski musta nimekirja pani Läti valitsust võtma kiiresti Läti sadamad riigi juhtimise alla, et Lembergsiga seotud Ventspilsi sadamat sanktsioonidest vabaks saada ja teisi võimalikest piiranguist säästa, samuti kaitsta kogu riigi rahandussüsteemi.

Lembergs kinnitab, et ta ei tea siiani, milles teda süüdistatakse ehk millega ta arvati maailma mõjukamate inimeste hulka - küll negatiivses võtmes, aga ikkagi.