OPCW mõistis Süüria keemiarünnakute eest hukka

Otsus, kus Süüriat närvigaasirünnakutes otsesõnu süüdistatakse, tugineb OPCW uurijate aprillis avaldatud raportile, kus leiti, et Süüria õhuvägi kasutas 2017. aasta märtsis Lataminah' külas sariini ja kloori.

Briti suursaadik Peter Wilson säutsus Twitteris, et riigid otsustasid rakendada raportist lähtudes meetmeid ning see on «kindel enamushääletus keemiarelvade kasutamise lõpetamiseks».