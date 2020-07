Vene uurijad otsisid läbi Kremli kriitikute kodud

Läbi otsiti teiste seas linnavoliniku Julia Galjamina kodu. Galjamina aitas eelmisel suvel organiseerida opositsiooni massimeeleavaldusi. Ta ärgitas ka toetajaid tulema tänavatele järgmisel kolmapäeval, et avaldada meelt põhiseadusmuudatuste vastu, mis võimaldavad Putinil võimule jääda kuni 2036. aastani.

Samuti otsiti läbi Mihhail Hodorkovski rajatud liikumise Avatud Venemaa aktivistide kodud ning samuti endise naftamagnaadi loodud väljaande MBKh Media toimetus.

Vene juurdluskomitee läbiotsimiste kohta kommentaare ei andnud.

Opositsioonikampaania EI liige Marina Litvinovitš peab läbiotsimiste põhjuseks aktivistide kava avaldada meelt põhiseadusmuudatuste vastu, mille Kreml kuulutas «triumfiks».

Kolmapäeval teatasid Moskva võimud protestiaktsiooni korraldajatele, et koroonaviiruse piirangute tõttu on meeleavaldus keelatud.

«Me usume, et see kõik on seotud,» ütles Litvinovitš AFP-le.

Avatud Venemaa teatas, et läbiotsimine oli ametlikult seotud Hodorkovski naftafirma Jukos kaasusega, mis ulatub 2003. aastasse. Kremli kriitikud on selle põhjuse kui suitsukatte tagasi lükanud, väites, et üks läbiotsimise osaks saanud aktivistidest Olga Gorelik oli 2003. aastal alaealine.

Venemaal viidi juuli alguses läbi põhiseadusreferendum, mis võimaldab president Putinil võimule jääda pärast tema neljanda ametiaja lõppu 2024. aastal. Vaatlusgrupp Golos kirjeldas hääletusel sooritatud rikkumiste hulka «pretsedendituks».

Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi nimetas neljapäevaseid läbiotsimisi hirmutamiskampaaniaks.