Trump nimetas USA ülemkohtu otsust poliitiliseks nõiajahiks

«Nüüd pean ma jätkama võitlust korrumpeerunud New Yorgi vastu. Poliitiline nõiajaht!» kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Ülemkohus otsustas varem päeval, et president Trump peab oma maksudeklaratsioonid New Yorgi prokuröridele üle andma. Häältega 7-2 vastuvõetud otsuses öeldi, et presidendil pole kriminaaljuurdlusest absoluutset puutumatust.