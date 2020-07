Rootsis suri ööpäevaga koroonaviirusesse 18 inimest

Riigis on pandeemia algusest viirusesse surnud pea 5500 ja nakatunud enam kui 74 000 inimest.

Koroonasurmade arv ja intensiivravi vajavate haigete arv on meedikute hinnangul viimastel päevadel siiski vähenenud, kuid ohutaset peetakse endiselt kõrgeks.

«Nakatumised on laialdaselt levinud, kuid peamiselt nendes rühmades, kus pole vaja tõsiseid haigestumisi väga karta,» terviseameti juht Johan Carlson.

Carlsoni sõnul on ohutaseme kõrgel hoidmine õigustatud, sest viirusel on endiselt potentsiaali plahvatuslikult levida.

Rootsi valitud poliitika tulemusena on riigis nii absoluut- kui suhtarvult märksa rohkem nakkus- ja surmajuhtumeid kui teistes Põhjamaades.

Ühiskonna avatuna hoidmisele tuginev lähenemine on toonud kaasa ulatuslikku kriitikat nii kodu- kui välismaal.

Miljoni elaniku kohta on Rootsis koroonaviirusega seotud surmajuhtumeid 545. Soomes on see näitaja 59, Norras 46 ja Taanis 104.