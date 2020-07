Boliivia riigipea nakatus koroonaviirusesse

«Andsin positiivse testi COVID-19 osas. Minuga on kõik korras ja töötan eraldatuses,» ütles 53-aastane riigipea suhtlusvõrgustikus Twitter avaldatud videos.

Áñez lisas, et jääb kaheks nädalaks karantiini ja teeb siis uue testi.

Nakatunud on ka neli Áñezi valitsuse ministrit ja senati president Eva Copa.

«Võttes arvesse neid nakatumisi, siis ma tegin testi ja see osutus samuti positiivseks,» sõnas Áñez.

Ladina-Ameerikas on tegemist juba teise riigipeaga, kes viimastel päevadel viirusesse haigestunud. Pikka aega koroonaviiruse ohtu naeruväärseks pidanud Brasiilia president Jair Bolsonaro kinnitas teisipäeval, et tema antud viirusproovi tulemus osutus positiivseks, kuid tal on vaid mõõdukad sümptomid ja ta tunneb ennast hästi.