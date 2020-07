Ateena vasakpoolsete meeleavaldusel läks märuliks

Peaminister Kyriakos Mitsotakise sõnul on reeglid vajalikud, et reguleerida «kümneid väikeproteste», mis kesklinnade liikluse sageli peatavad.

Ka Amnesty International avaldas «sügavat muret» uue seaduse pärast, leides, et see on vastuolus rahvusvaheliste inimõigustega.