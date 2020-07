Bolsonaro tunneb end väga hästi ja kiidab hüdroksüklorokviini

Bolsonaro ütles, et on alates sellest ajast, kui ta end eelmise nädala lõpus halvasti tundis, võtnud iga päev ühe hüdroksüklorokviini tableti.

Malaariavastast hüdroksüklorokviini on mitmes riigis kiidetud ning COVID-19 vastu kasutatud. Ametlikult ei ole selle tõhusust siiski tõestatud ning kogu maailma teadlaskond on selles küsimuses lõhenenud.

Bolsonaro ütles videos: «Ma võtsin (hüdroksüklorokviini) ja see töötas, tänu jumalale, ma tunnen end hästi. Ja las need, kes seda kritiseerivad, pakuvad siis midagi paremat välja.»

Ravimi mõju on küsitav ja selle ümber on käinud palju tuliseid vaidlusi. Maailma Terviseorganisatsioon WHO on hoiatanud, et hüdroksüklorokviin võib olla ohtlik, sest võib suurendada muu hulgas südame rütmiprobleeme.