Hiina saatkond hoiatas surmava «Kasahstani kopsupõletiku» eest

Saatkonna teatel on uus tõbi kinnitanud kanda Atõrau, Aktobe ja Šõmkenti linnades ning selle ohvrite seas on ka Hiina kodanikke.

Ministeerium tunnistas, et on kopsupõletikuna määratlenud juhtumid, kus patsientidel on Covid-19 sümptomid, ent nende proovid on negatiivsed. See jäävat ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eeskirjade raamesse.