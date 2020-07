Kohus andis loa muuta Hagia Sophia tagasi mošeeks

President Erdoğanile on Hagia Sophia küsimus olnud vahendiks islamistlike häälte võitmiseks. Üleskutsed Hagia Sophia tagasi tegutsevaks mošeeks muuta on kostnud üha valjemalt viimase kümnendi vältel.

Erdoğan on öelnud varem, et soovib esimese palvuse Hagis Sophias pidada juba Türgi luhtunud riigipöördekatse neljandal aastapäeval 15. juulil.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu on aga kritiseerinud välisriikide sekkumist. «See on rahvusliku suveräänsuse küsimus,» lausus ta teleintervjuus. «Tähtis on see, mida Türgi rahvas tahab.»