WHO valmistab Hiinas ette viiruse päritolu uurimist

Üks suuri küsimusi, mis kõiki huvitab, on see, kas see hüppas mõnelt loomalt inimesele ja mis liigilt see hüppas, ütles ta. «Me teame, et see on väga sarnane viirusega nahkhiirtel, ent kas tal oli vaheperemees? See on küsimus, millele meil on vastust vaja.»