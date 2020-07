Forbes: Vene tuumaallveelaeva nähti sisenemas Läänemerre

Arvatavasti on tegemist Venemaa Põhjalaevastikku kuuluva tuumaallveelaevaga Orjol (K-266), mis ilmselt osaleb Vene mereväe päeva paraadil Peterburis 26. juulil.

Forbes märgib, et Orjol on võimas tuumaallveelaev, kuna selle relvastuses on P-800 Oniks ülehelikiirusega raketid, mille sihtmärkideks võivad olla nii sõjalaevad kui maismaaobjektid. Allveelaeva võib relvastada ka tiibrakettidega 3M13K Kalibr.