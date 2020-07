WHO: koroonapandeemiat on veel võimalik kontrolli alla saada

«Viimase kuue nädalaga on juhtude arv rohkem kui kahekordistunud,» ütles ta.

«Paljud näited üle kogu maailma on aga näidanud, et isegi kui puhang on väga intensiivne, on ikkagi võimalik seda uuesti kontrolli alla saada.»

«Mõned neist näidetest on Itaalia, Hispaania ja Lõuna-Korea, ja isegi Dharavi - megalinna Mumbai tiheda asustusega piirkond,» ütles Adhanom Ghebreyesus. «Tugev fookus kogukonna osalemisele ning testmine, väljaselgitamine, isoleerimine ja kõigi nende ravimine, kes on haiged, on võti nakkuseahelate katkestamisele ja viiruse mahasurumisele.»

Maailma 196 riigis ja territooriumil on kinnitust leidnud ligi 12,3 miljoni inimese nakatumine uude koroonaviirusesse, Covid-19 on nõudnud üle maailma vähemalt 555 000 inimese elu.

WHO eriolukordade direktor Mike Ryan rõhutas omakorda vajadust olla väga valvas väiksemate puhangute suhtes, mis võivad väga kiiresti kasvada ja levida.

Ta tõi võrdluseks metsatulekahju, öeldes, et väikest on väga raske märgata, kuid kerge kustutada, suurt on aga kerge märgata, kuid väga raske kustutada.