Egiptuses uppusid meres laps ja teda päästma rutanud 10 inimest

Alexandria rannad on populaarsed, kuid on praegu koroonapandeemia tõttu suletud. Samuti ei tööta vetelpääste.

Õnnetusse sattunud inimesed läksid randa koidikul, et vältida kohtumist politseiga, kes oleks nad minema ajanud, ütlesid võimud.

Kohaliku meedia teatel on selles rannalõigus eriti ohtlik lainetus. Igal aastal upub seal mitu inimest ning parlamendiliikmed on korduvalt nõudnud, et rand avalikkusele suletaks.