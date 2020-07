Hongkongi demokraatiameelsed parteid peavad julgeolekuseaduse kiuste eelvalimisi

Mida enam Hongkongi inimesi alla surutakse, seda kindlameelsemad Hongkongi inimesed on, ütles demokraatiaaktivist Benny Tal, kes on ka üks eelvalimiste organiseerija. Hääletust korraldati 250 valimisjaoskonnas.

«Ma väärtustan igat võimalust, mis meil veel alles on, et hääletada kandidaadi poolt, kes mulle meeldib ning ma loodan, et Hongkongi inimesed näitavad hääletusega valitsusele, et me ei hakka põlvi nõtkutama,» lisas ta.