Vene õigeusu kirik pole Inglismaa Kirikuga Jeesuse jume osas nõus

Canterbury peapiiskop ütles hiljuti rassismivastaste Black Lives Matter protestide taustal, et Jeesust ei pea tingimata nägema valgenahalisena ning paljudes kogudustes üle maailma kujutatakse teda juba praegugi teisiti.

«Kui sellist retoorikat kasutatakse nüüd eri rassist inimeste lepitamiseks, siis võib-olla on selle taga head kavatsused, ent me ei saa säärast retoorikat tõsiselt võtta,» ütles Moskva patriarhaadi välissuhete osakonna juhataja metropoliit Hilarion telekanalis Rossija-24.

Kristuse nahavärvist rääkides juhtis metropoliit tähelepanu, et ehkki tema etnilise päritolu kohta on palju teooriaid, ütlevad kõik neli evangeeliumi, et Jeesus oli juut.