Trump: ma ei taha USA lahkumist NATO-st, vaid kõigilt õiglast panust

«Ei, ma ei taha väljuda. Aga tahan, et nad oma õiglase osa ära maksaksid,» lausus Trump laupäeval ilmunud intervjuus vastuseks ajakirjaniku küsimusele.

Presidendi sõnul on tegelikult vähe ka kaks protsenti SKT-st kaitsele, mida ta kõigilt alliansi liikmetelt taotleb. Ta väitis, et tänu just tema jõupingutustele täidavad nüüd kaheksa NATO liiget oma rahalisi kohustusi kaitsekulude osas.