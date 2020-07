Bulgaaria president ärgitab valitsust ja peaprokuröri tagasi astuma

«Bulgaarlased, hoolimata vanusest ja poliitilistest veendumustest, nõuavad õigusriigi ja põhiliste kodanikuvabaduste, mida on viimastel aastatel metoodiliselt rikutud, taastamist,» ütles Radev laupäeval telepöördumises.

«Viha on sügav. See on kogunenud aastaid ja seda ei saa vaigistada hirmu ega jõuga,» sõnas ta.