Bollywoodi staar haigestus koroonaviirusesse

«Kõik peaksid testima minema, kes minu läheduses viimase kümne päeva jooksul viibisid,» lisas Bachchan, kel on Twitteris 43 miljonit järgijat.

India superstaari avalduse järel võttis suhtlusvõrgustikus sõna ka tema poeg Abhishek Bachchan, kes teatas, et on samuti haigestunud koroonaviirusesse. Poja sõnul on nende mõlema haigusnähud olnud pigem kergemat laadi.