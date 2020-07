Ühendriikides nakatus ööpäevaga koroonaviirusesse 66 528 inimest

Ametnike sõnul saavad nad vaid öelda, et haigestunuid on mitukümmend, sest USA sõjavägi on palunud täpset arvu mitte avaldada. Haiguspuhangud on merejalaväe õhubaasis Futenmal, mis on vägede ümberpaigutamise vaidluse keskmes, ja Camp Hansenis.