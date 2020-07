Poolas algas presidendivalimiste otsustav voor

Dudat toetab võimuerakond Seadus ja Õiglus (PiS) ja Trzaskowski on liberaalse Kodanikeplatvormi (PO) eelistus riigipea ametikohale.

Arvamusuuringute kohaselt on mõlemad kandidaadid praktiliselt võrdsed, mistõttu on võitjat võimatu prognoosida. Ekspertide sõnul võib see kaasa tuua vaidlustamisi ja proteste.