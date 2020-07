Serbia ja Kosovo liidrid taasalustasid kõnelusi suhete parandamise üle

Belgradi-Priština dialoog on olnud külmutatud alates 2018. aasta novembrist.

Borrell ütles videoavalduses, et kokkuleppe saavutamine suhete normaliseerimiseks on «võtmetähtsusega Kosovo ja Serbia rahva paremaks tulevikuks».

See on tähtis nii Serbia ja Kosovo Euroopa-perspektiivile kui regiooni julgeolekule ja stabiilsusele, lisas ta.

«Need kõnelused nõuavad poliitilist julgust mõlemalt poolelt. See nõuab panustamist ja kaasatust, seda kompromissi ja pragmatismi vaimus,» ütles Borrell. «See ei ole kerge protsess, pole kunagi olnud, kuid on pakilisus teha tööd rahu ja õitsengu suunas ühise tuleviku nimel.»

Vučići sõnul on kõnelused mõttetud, kui need keskenduksid küsimusele, kas Belgrad peaks tunnustama Kosovo iseseisvust. Hoti aga märkis: «Vastastikune tunnustamine kahe riigi vahel on ainus tee suhete normaliseerimiseks.»