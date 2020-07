Ungari keelab viiruseohu tõttu reisimise Aafrikast ja enamikust Aasia maadest

Peaminister Viktor Orbáni kabinetiülem Gergely Gulyás ütles, et Ungari tervishoiuametnikud on paigutanud 154 riiki koroonaviiruse juhtumite arvu järgi kolme riskikategooriasse.

"Me peame kaitsma oma turvalisust, et viirust ei toodaks välismaalt sisse... kodus on meil aktiivsete nakatumisjuhtumite arv langemas ja me tahame seda suunda hoida," ütles ta Budapestis ajakirjanikele.