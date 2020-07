LAV kehtestas koroonaviirusega seoses alkoholimüügikeelu

Presidendi selgitusel on eesmärgiks vähendada alkoholist põhjustatud õnnetuste arvu, et vabastada haiglakohti koroonaviirusesse haigestunutele.

Ühtlasi kehtestati öine liikumiskeeld, et vähendada liiklusõnnetuste arvu ja muudeti kohustuslikuks avalikes kohtades näomaski kandmine.

Ramaphosa sõnul on tervishoiuametnikud hoiatanud, et haiglakohtadest võib puudus tekkida, kui pandeemia saavutab riigis juuli lõpust kuni septembri alguseni haripunkti.

Lõuna-Aafrika Vabariigis nakatus viimase ööpäevaga viirusesse pea 13 500 inimest. Pandeemia algusest on riigis viiruse tõttu elu jätnud 3971 ja nakatunud 264 184 inimest.

Aafrikas on seni registreeritud 577 904 nakatumist uude koroonaviirusesse, neist umbes 40 protsenti ehk 264 184 on tuvastatud Lõuna-Aafrika Vabariigis, selgus koroonastatistikat pidava USA Johns Hopkinsi ülikooli pühapäevastest andmetest.

LAV on nakkus- ja surmajuhtumite arvult praegu maailmas üheksandal kohal.

Üle 30 protsendi LAV-i nakkusjuhtumitest on olnud majanduslikult arenenud Gautengi provintsis, kus asuvad suurim linn Johannesburg ja pealinn Pretoria. Üks kõige raskemaid paiku on Johannesburgi alla kuuluv tihedalt asustatud Soweto linnaüksus. Haiglates on puudus nii voodikohtadest kui ka meditsiinilise hapniku varudest.