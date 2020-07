Lähis-Idas on koroonaviirusesse surnud rohkem kui 20 000 inimest

Kõige rängemini kannatab viiruse all Iraan, kus on viirusesse surnud enam kui 12 829 ja nakatunud 257 303 inimest.

Iraak on teisel kohal 3055 surma ja 75 194 haigestunuga. Saudi Araabias on viirus nõudnud 2181 inimelu ja nakatunud on 229 480 inimest.