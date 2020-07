Maailma rikkad soovivad pandeemiast ülesaamiseks rohkem maksu maksta

Allakirjutanute seas on jäätisefirma Ben and Jerry's kaasasutaja Jerry Greenfield, stsenarist Richard Curtis, filmitegija Abigail Disney, ettevõtja Sidney Topol ja Uus-Meremaa jaekaubandusettevõtja Stephen Tindall.

«Me ei hoolitse intensiivravipalatites haigete eest. Me ei juhi kiirabiautosid. Me ei täida toidupoodides riiuleid ega toimeta uksest ukseni toitu,» märgitakse kirjas.

«Kuid meil on raha, ja palju. Raha, mida on väga vaja praegu ja vajatakse järgnevatel aastatel, mil meie maailm taastub kriisist.»

Kogu maailma halvava kriisi ajal on mitmed riigid juba arutanud maksude tõstmist. Suurbritannias tegutsev mõttekoda Institute for Fiscal Studies märkis, et kõrgemad maksud on vältimatud, seejuures mitte üksnes superrikaste, vaid kõigi jaoks.