Ehkki FKD-lt tuli käesoleva aasta alguses teade, et see on laiali saadetud, taotleb Briti siseminister Priti Patel sellegipoolest parlamendilt rühmituse kuulutamist terroriorganisatsiooniks. Vastava otsuse langetamise korral oleks kriminaalselt karistatav nii rühmitusse kuulumine kui ka selle toetamine.