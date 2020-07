Valgevene presidendivalimiste kampaania ajal on võetud kinni üle 700 inimese

«Võimud jätkavad rahumeelsete kogunemiste osaliste, blogijate ja poliitaktivistide represseerimise poliitikat. Poliitvangide hulk on riigis jõudnud 24 inimeseni. Valimiskampaania algusest 8. mail on kinni võetud vähemalt 703 inimest, 129 neist mõisteti haldusvangistusse, 252 said trahvi,» seisis inimõiguskeskuse Vesna ja Valgevene Helsingi komitee ettekandes.