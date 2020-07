ÜRO raport: COVID-19 suurendab maailmas näljahäda

Maailmamajanduse aeglustumine ning kliimaga seotud šokid lükkavad järjest suuremat hulka inimesi nälja piirile, samas kui toitaineterikas toit on paljude jaoks liiga kallis ning seetõttu suureneb mitte ainult alatoitumuse, vaid ka rasvumise all kannatavate täiskasvanute ja laste hulk.

«Pärast aastakümnetepikkust langust on nälga kannatavate inimeste arv alates 2014. aastast vaikselt tõusuteel,» selgus iga-aastasest maailma toiduga kindlustatuse ning toitumise olukorra raportist.

Lisaks sellele, et toitu on piisavalt, peab see olema ka toitaineterikas, rõhutatakse uurimuses, kirjeldades eeldatust halvema toitumise kulukaid «tagajärgi tervishoiule ja keskkonnale».