USA arutas Venemaaga viiepoolset tippkohtumist

Ühendriikide välisminister Mike Pompeo ja tema Vene ametivend Sergei Lavrov «arutasid telefonivestluses P5 liidrite kokkukutsumist lähemas tulevikus, et meenutada ÜRO asutamise 75. aastapäeva», märkis USA välisministeerium.

Putin on ärgitanud korraldama tippkohtumist, mis tooks ta kokku USA presidendi Donald Trumpiga ehk isegi enne, kui vabariiklane novembris oma tagasivalimise nimel võitlusse asub.

Kavandatav tippkohtumine hõlmaks ka Hiina presidenti Xi Jinpingi, Prantsuse presidenti Emmanuel Macroni ja Briti peaministrit Boris Johnsoni.

Avalduses ei täpsustatud, millal ja kus seesugune viiepoolne kohtumine aset leiaks.

Trump on varem väljendanud soovi kutsuda Putin Washingtoni demokraatlike tööstusriikide rühmituse G7 laiendatud tippkohtumisele.

Putini võimu ajal on roll võidus Natsi-Saksamaa üle 1945. aastal üha enam Venemaa ajaloonarratiivis domineerimas ning president on korduvalt kurtnud, et Lääs on Nõukogude Liidu panust pisendanud.

Ta kordas oma üleskutset tippkohtumiseks, kus arutataks ka COVID-19 pandeemiat, juunis USA ajakirjas National Interest avaldatud arvamusloos.

Mõned vaatlejad nägid Putini artiklit osana katsest koguda toetust 1. juuli referendumiks, mis andis talle õiguse jääda võimule 2036. aastani.

USA välisministeerium on öelnud, et on referendumi pärast mures, kuid Pompeo vestluses Lavroviga rahvahääletusest ei räägitud.

Samas kinnitati, et jutuks tuli Afganistan, ning Pompeo tõstatas ka valimiste julgeoleku teema.

Washingtonis tekitasid suurt kõmu teated, mille kohaselt olevat Vene sõjaväeluure maksnud Talibanile USA sõdurite tapmise eest Afganistanis.