Trumpi administratsioon võttis sihikule nakkusekspert Fauci

Trumpi abid saatsid nädalavahetusel muu hulgas Washington Postile ja CNN-ile nimekirja epideemia algfaasis tehtud Fauci avaldustest, mis on hiljem osutunud väärateks.

CNN-i andmeil ütles üks Valge Maja ametnik laupäeval, et Valges Majas on mitmed mures, et USA allergia- ja nakkushaiguste ameti juht on nii mitu korda eksinud.

Vähemalt osa nimekirjas toodud avaldustest on paraku esitatud ilma olulise kontekstita, kirjutab teiste seas New York Times.

Fauci on korduvalt avalikult kritiseerinud valitsuse koroonameetmeid, nagu näiteks katseid leevendada piiranguid. Läinud nädalal lausus ta Financial Timesi usutluses, et ei ole Trumpiga nädalaid rääkinud.

Fauci on üks nähtavamaid tegelasi võitluses Ühendriikide koroonaviiruse pandeemia vastu. Näiteks on CNN-i allikad öelnud, et lisaks Fauci kriitikale on presidenti ärritanud ka talle osaks saanud toetus.

Meedia andmeil on Valge Maja püüdnud ka kärpida Fauci ülesastumisi ajakirjanduses.