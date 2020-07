EL kaalub Hongkongi julgeolekuseaduse tõttu ekspordipiiranguid

Ühtlasi vaatavad 27 liikmesriiki selle seadusega seoses uuesti läbi väljaandmiskokkulepped, aga ka viisareeglid Hongkongiga. Julgeolekuseadust on laialdaselt kritiseeritud erihalduspiirkonna suhteliste vabaduste piiramise tõttu.

EL-i välispoliitikajuhi Josep Borrelli sõnul on seaduse viimane versioon oodatust karmim ja Brüsselis kohtunud bloki välisministrid otsustasid töötada Euroopa reaktsiooni kooskõlastamise nimel.

«Meil on selles kontekstis kaks sõnumit. Esiteks, Hongkongi inimestele – Euroopa Liidu toetus nende autonoomiale ja põhivabadusele – oleme jätkuvalt Hongkongi rahva poolel,» ütles Borrell pärast kohtumist.

«Ja Hiinale on sõnum, et hiljutised toimingud muudavad reegleid, need nõuavad meie lähenemisviisi muutmist ja mõjutavad selgelt meie suhteid.»