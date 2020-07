Peruu plaanib taasavada Machu Picchu 24. juulil

Kuberneri sõnul on veel mõned üksikasjad täpsustamisel, kuid «põhimõtteliselt on 24. juuli taasavamise kinnitatud kuupäev».

24. juuli on Machu Picchu 1911. aastal avastamise kuupäev.

Benavente ütles, et iga päev lubatakse Machu Picchusse ainult 675 külastajat.

Peruu kultuuriministeerium teatas veel eelmisel nädalal, et külastajate arv päevas võib olla kuni 2244 ehk vaid ainult pool turistide arvust, mida muistsesse inkade asulasse turismihooaja tipus tavaliselt lasti.

Machu Picchu avati turistidele 1948. aastal ning taasavatama pidi see 1. juulil. Plaanist loobuti, sest kardeti, et see võib viia viiruse levikuni lähedalasuvates linnades.